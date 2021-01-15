افتتاح 4 مساجد بمحافظة قنا بعد انتهاء أعمال الصيانة.. صور

قنا صابر سعيد

افتتحت مديرية الأوقاف بقنا، اليوم الجمعة، 4 مساجد بعد انتهاء الصيانة بها بمدين قفط جنوب محافظة قنا، وقال خلف سيد، منسق العلاقات العامة بإدارة أوقاف قفط، إنه تحت إشراف الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، افتتحت المديرية 4 مساجد بقفط تابعين لإدارة الأوقاف قفط، بعد إتمام أعمال الصيانة اللازمة، وفرش المساجد الـ 4 من قِبل وزارة الأوقاف.

وأوضح سيد، أن المساجد التى تم فرشها هى مسجد السلام بالبراهمة، والمسجد العتيق بنجع الحجيرى، ومسجد الرحمن نصرالله بالكلاحين، ومسجد الطقرى بالكلاحين.

واتخذت إدارة قفط إجراءات احترازية مكثفة لفحص المصلين قبل دخولهم المساجد، والتأكد من خلوهم من أى أعراض ظاهرية لفيروس كورونا، وذلك وفق تعليمات وزارتى الصحة والأوقاف، من خلال فحص كافة المصلين قبل دخولهم المساجد، بواسطة الكاشف الحرارى للاطمئنان على درجات حرارتهم، مؤكدة على عدم السماح للمصلين بالدخول حال عدم إحضار المصلى الخاص بكل فرد، أو ارتداء الكمامات.