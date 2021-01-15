اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 يناير 2021 05:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

افتتاح 4 مساجد بمحافظة قنا بعد انتهاء أعمال الصيانة.. صور

الجمعة، 15 يناير 2021 03:46 م
افتتاح 4 مساجد بمحافظة قنا بعد انتهاء أعمال الصيانة.. صور جانب من الافتتاح
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتحت مديرية الأوقاف بقنا، اليوم الجمعة، 4 مساجد بعد انتهاء الصيانة بها بمدين قفط جنوب محافظة قنا، وقال خلف سيد، منسق العلاقات العامة بإدارة أوقاف قفط، إنه تحت إشراف الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، افتتحت المديرية 4 مساجد بقفط تابعين لإدارة الأوقاف قفط، بعد إتمام أعمال الصيانة اللازمة، وفرش المساجد الـ 4 من قِبل وزارة الأوقاف.

وأوضح سيد، أن المساجد التى تم فرشها هى مسجد السلام بالبراهمة، والمسجد العتيق بنجع الحجيرى، ومسجد الرحمن نصرالله بالكلاحين، ومسجد الطقرى بالكلاحين.

واتخذت إدارة قفط إجراءات احترازية مكثفة لفحص المصلين قبل دخولهم المساجد، والتأكد من خلوهم من أى أعراض ظاهرية لفيروس كورونا، وذلك وفق تعليمات وزارتى الصحة والأوقاف، من خلال فحص كافة المصلين قبل دخولهم المساجد، بواسطة الكاشف الحرارى للاطمئنان على درجات حرارتهم، مؤكدة على عدم السماح للمصلين بالدخول حال عدم إحضار المصلى الخاص بكل فرد، أو ارتداء الكمامات.

 

138413965_2404061356406977_8661536496832429766_n
 

 

138584067_2404061489740297_765226958402436005_n
 

 


اوقاف قفط

افتتاح مساجد

مديرية الاوقاف

فرش مساجد

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة