ارتفاع ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 7 قتلى ومئات المصابين في جزيرة سولاويسى

كتب رويترز

ذكرت وكالة التخفيف من أثر الكوارث فى إندونيسيا أن زلزالا قوته 6.2 درجة أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة المئات على جزيرة سولاويسى اليوم الجمعة حيث لجأ السكان المذعورون إلى مناطق أكثر أمانا بعد تضرر العديد من المباني.

وكان مركز الزلزال على بعد ستة كيلومترات إلى الشمال الشرقى من مدينة ماجينى وعلى عمق عشرة كيلومترات.

وأظهرت المعلومات الأولية الصادرة عن الوكالة أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 637 فى ماجينى لكن هناك ثلاث وفيات أخرى و24 إصابة فى مقاطعة ماموجو المجاورة.

وقالت الوكالة إن الآلاف فروا من منازلهم عندما وقع الزلزال بعد الساعة الواحدة بقليل من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلى وإن أضرارا لحقت بما لا يقل عن 60 منزلا.

وشعر السكان بالزلزال بقوة لمدة حوالى سبع ثوان لكن الهزة لم تتسبب فى إطلاق تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي).

وأظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى سكانا يفرون إلى أرض أكثر ارتفاعا على متن دراجات نارية وطفلا حاصرته الأنقاض وحاول الناس إزالة الحطام بأيديهم.

كان زلزال قوته 5.9 درجة قد وقع فى المنطقة نفسها قبل ساعات أمس الخميس وألحق أضرارا بعدد من المنازل.

وقالت وكالة التخفيف من أثر الكوارث إن سلسلة من الزلازل وقعت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وتسببت فيما لا يقل عن ثلاثة انهيارات أرضية وانقطاع إمدادات الكهرباء.

وتقع إندونيسيا فى منطقة نشاط زلزالى تُعرف باسم حلقة النار.

وفى عام 2018، لقى الآلاف حتفهم جراء زلزال مدمر قوته 6.2 درجة وتسبب فى تسونامى بمدينة بالو فى سولاويسي.