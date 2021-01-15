إيفانكا ترامب: 40 مليون أسرة أمريكية استفادت من برنامج الائتمان الضريبى للطفل

كتب محمد سعودي

قالت إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ومستشارته فى البيت الأبيض، إن نحو 40 مليون أسرة أمريكية استفادت من برنامج الائتمان الضريبى للطفل (CTC)".

وغردت إيفانكا ترامب عبر توتير قائلة :"استفاد ما يقرب من 40 مليون أسرة أمريكية من الائتمان الضريبى للأطفال (CTC)، والذى حاربنا من أجل مضاعفته فى قانون التخفيضات الضريبية لعام 2017، وحصلنا على متوسط فائدة يبلغ 2200 دولار - بمزايا إجمالية قدرها 85 مليار دولار".



إيفانكا ترامب عبر تويتر

وأكدت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى المنتهى ولايته، فى وقت سابق، تضامنها مع التظاهرات السلمية مع رفض أعمال العنف الذى شهده مبنى الكونجرس احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع تصديق الكونجرس على فوز جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية.

وردت ايفانكا ترامب، على سؤال وجهته لها مراسلة CNN فى البيت الأبيض، على حسابها بموقع "تويتر"، يقول، هل أنتى إيفانكا ترامب تقولين أن هؤلاء الناس "وطنيون"، فى إشارة إلى أحداث العنف أمام الكونجرس، لترد قائلة، "لا.. الاحتجاج السلمى وطنى.. إنما العنف غير مقبول ويجب إدانته بأشد العبارات".