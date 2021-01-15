إيطاليا تمدد قيود كورونا وسط مخاطر موجة ثالثة

روما (رويترز)

أصدر رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتي، اليوم الجمعة، قرارا جديدا بتمديد القيود المفروضة لاحتواء إصابات كوفيد-19 بعد أن حذرت وزارة الصحة من أن تفشى الوباء يزداد سوءا.

واستقرت حصيلة الإصابات اليومية المسجلة عند مستوى يتراوح ما بين 15 ألفا و20 ألفا، وذلك مقارنة بذروة بلغت 40 ألفا فى منتصف نوفمبر، لكن معدل الضغط على المستشفيات لا يزال مرتفعا. ويلقى ما بين 400 إلى 600 مصاب بالمرض حتفهم كل يوم فيما تتخوف الحكومة من أن تشهد هذه الحصيلة ارتفاعا.

وقال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا للبرلمان يوم الأربعاء "شهد الأسبوع الماضى تفاقما عاما للوباء".

ويمدد القرار الجديد فرض حظر التجول الليلى حتى الخامس من مارس، من العاشرة مساء وحتى الخامسة صباحا، ويؤكد تفعيل نظام تقسيم المناطق الذى وضع فى نوفمبر لتحديد القيود المفروضة فى 20 منطقة بحسب مستوى انتشار الوباء فيها.

كما يمدد القرار حظرا على السفر بين المناطق حتى 15 فبراير شباط، مع السماح للناس بالسفر لأسباب تتعلق بالعمل أو الصحة أو أى طوارئ أخرى، وسجلت إيطاليا 477 وفاة بالفيروس اليوم الجمعة مقابل 522 أمس.