إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى كوبرى النيل ببنى سويف

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى كوبرى النيل وعلى الفور دفع مرفق اسعاف بنى سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى محمد محروس عبد المؤمن 19 سنة مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى وعبد السلام عبد العال 27 سنة مصاب جروح وكدمات متفرقة، وتم تقديم العلاج اللازم داخل قسم الاستقبال بالمستشفى.