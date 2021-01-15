إصابات كورونا عالميا تتجاوز 93 مليونا والوفيات مليون و995134

أظهر إحصاء لرويترز، أن أكثر من 93 مليونا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و995134.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالى الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 388467 23145725
الهند 151918 10527683
البرازيل 207095 8324294
روسيا 64495 3520531
المملكة المتحدة 86015 3260258
فرنسا 69313 2851670
تركيا 23495 2364801
إيطاليا 80848 2336279
إسبانيا 53079 2211967
ألمانيا 45053 2000418
- وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات
وترتيبها فى القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
26 - العراق 12922 606186
34 7854 456334
- المغرب
37 - السعودية 6313 364613
39 - الأردن 4107 312043
43 - الإمارات 733 246376
45 - لبنان 1781 237132
المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش.
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