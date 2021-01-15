اليوم السابع
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الجمعة، 15 يناير 2021 06:56 م
خالد صلاح
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إصابات كورونا عالميا تتجاوز 93 مليونا والوفيات مليون و995134

الجمعة، 15 يناير 2021 06:49 م
إصابات كورونا عالميا تتجاوز 93 مليونا والوفيات مليون و995134 اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

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أظهر إحصاء لرويترز، أن أكثر من 93 مليونا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و995134.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر كانون الأول 2019.

   

 وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    

  الدول والمناطق   إجمالى الوفيات  عدد الإصابات المؤكدة

 الولايات المتحدة      388467            23145725

      الهند            151918            10527683

     البرازيل          207095            8324294

      روسيا            64495             3520531

 المملكة المتحدة       86015             3260258

      فرنسا            69313             2851670

      تركيا            23495             2364801

     إيطاليا           80848             2336279

     إسبانيا           53079             2211967

     ألمانيا           45053             2000418

                     

    - وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات

وترتيبها فى القائمة الإجمالية:  

   

    الدول وترتيبها      عدد الوفيات  عدد الإصابات

   26 - العراق     12922        606186

     34        7854         456334

     - المغرب                   

       37 - السعودية       6313         364613

                                    

       39 - الأردن         4107         312043

                                    

      43 - الإمارات         733         246376

      45 -  لبنان          1781         237132

        

    المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش.

 


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