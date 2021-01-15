اليوم السابع
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خالد صلاح
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إصابات كورونا عالميا تتجاوز 92.26 مليون والوفيات مليون و980378

الجمعة، 15 يناير 2021 07:15 ص
إصابات كورونا عالميا تتجاوز 92.26 مليون والوفيات مليون و980378 اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 92.26 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و980378.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر كانون الأول 2019.

   

وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

   

 الدول والمناطق   إجمالى الوفيات  عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة      384481            22913661

الهند            151727            10512093

البرازيل          205964            8256536

روسيا            63940             3495816

المملكة المتحدة       84767             3211576

فرنسا            69031             2830442

تركيا            23325             2355839

إيطاليا           80326             2319036

إسبانيا           52878             2176089

ألمانيا           43604             1969826

                     

وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها فى القائمة الإجمالية:  

الدول وترتيبها      عدد الوفيات  عدد الإصابات

   26 - العراق     12922        606186

 34        7854         456334

     - المغرب                   

       37 - السعودية       6310         364440

                                    

       39 - الأردن         4091         310968

                                    

     44 -         726         242969

       الإمارات                     

      45 -  لبنان          1740         231936

        

    المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.

 


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