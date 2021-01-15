إصابات كورونا عالميا تتجاوز 92.26 مليون والوفيات مليون و980378

(رويترز)

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 92.26 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و980378.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالى الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 384481 22913661

الهند 151727 10512093

البرازيل 205964 8256536

روسيا 63940 3495816

المملكة المتحدة 84767 3211576

فرنسا 69031 2830442

تركيا 23325 2355839

إيطاليا 80326 2319036

إسبانيا 52878 2176089

ألمانيا 43604 1969826

وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها فى القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

26 - العراق 12922 606186

34 7854 456334

- المغرب

37 - السعودية 6310 364440

39 - الأردن 4091 310968

44 - 726 242969

الإمارات

45 - لبنان 1740 231936

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.