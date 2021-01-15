إسبانيا تسجل 40197 إصابة بكوفيد فى زيادة يومية قياسية

أظهرت بيانات وزارة الصحة فى إسبانيا، تسجيل 40197 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الجمعة، فى حصيلة يومية قياسية.
وبهذا يرتفع إجمالى الإصابات بالمرض فى إسبانيا إلى مليونين و252164 إصابة. وزادت الوفيات بواقع 235 حالة، ليرتفع الإجمالى إلى 53314.
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أظهرت بيانات وزارة الصحة فى إسبانيا، تسجيل 40197 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الجمعة، فى حصيلة يومية قياسية.
وبهذا يرتفع إجمالى الإصابات بالمرض فى إسبانيا إلى مليونين و252164 إصابة. وزادت الوفيات بواقع 235 حالة، ليرتفع الإجمالى إلى 53314.
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