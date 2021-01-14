CNN: تكلفة تنظيف وتعقيم البيت الأبيض قبل قدوم بايدن وأسرته نصف مليون دولار

كتب محمد شعلان

كشفت كيت بينيت، مراسل شبكة CNN فى البيت الأبيض، أن تكلفة تنظيف وتعقيم البيت الأبيض قبل دخول الرئيس الجديد جو بايدن وأسرته إلى مقر حكم الولايات المتحدة ستبلغ نصف مليون دولار، بما فى ذلك 40 الف دولار للسجاد ومبلغ 115 الف دولار لتنظيف الأرضيات والاستبدال، فضلا عن صرف أكثر من 50 ألف دولار لطلاء الوجهات وورق الجدران.

وأكدت المراسلة كيت بينيت، فى تصريحات لشبكة CNN، أن البيت الأبيض سيشهد عملية تنظيف عميقة بسبب جائحة كورونا قبل أن يضع عائلة بايدن أقدامهم فى البيت الابيض، مضيفة: "تنظيف البيت الابيض لن يشهد عملية التنظيف الاعتيادية التى تحدث فى مدة 6 ساعات".



مراسلة سى ان ان

وتابعت: "لن يحدث هذا فى هذه المرة فنحن وسط جائحة كورونا وستكون هناك عملية تنظيف عميقة وجوهرية، وراجعت أنا وزميلتي ميجا نفاسك وثائق العقود الفدرالية التى توضح المبلغ الذى سيكلفه هذا النوع من التنظيف الشامل ويقدر بحوالى نصف مليون دولار".

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن جهاز الخدمة السرية، المعنى بحماية الرئيس الأمريكى وأسرته، ووكالات تطبيق القانون الفيدرالية تمضى الأيام الأخيرة من إدارة دونالد ترامب تستعد لهجوم عنيف محتمل في يوم التنصيب فى 20 يناير، وتطلق حملة حشد أمنى ليس لها مثيل فى التاريخ الأمريكى الحديث.

وتتولى الخدمة السرية بدءا من أمس الأربعاء قيادة العمليات الأمنية فى مبنى الكونجرس والمبانى الفيدرالية الأخرى، مدعومة بحوالى 15 ألف من قوات الحرس الوطنى، والآلاف من ضباط الشرطة وطبقات من السياج الفولاذى يبلغ ارتفاعه ثمانية أقدام.

ويبدأ هذا التأهب الأمنى الشديد قبل ستة أيام من موعده المقرر لتنسيق أدوار الإف بى أى والحرس الوطنى جهاز المارشالات ومجموعة من الوكالات الفيدرالية الأخرى التى ستصبح تحت قيادة الخدمات السرية.