102 مخطط استراتيجي وتفصيلي لمدن ومراكز وقرى الدقهلية خلال 2020

الدقهلية شريف الديب

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم 14 مخططا تفصيليا جديدا لعدد من القرى بمركز المنصورة، شملت قرى ميت عزون، ونسيم 2، وكوم الدربى، وميت الاكراد، وكفر تلبانه، والبقلية وكوم بنى مراس وكفر ابو الشوارب والحواوشه وسلكا، وبحقيرة والناصرة وبلجاى وطرانيس البحر.

وقال محافظ الدقهلية فى بيان له إن ذلك يأتى في إطار العمل المستمر والجهود التى تبذلها محافظة الدقهلية من خلال الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بديوان عام المحافظة وذلك بهدف الانتهاء من المخططات التفصيلية على مستوى المحافظة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالعمل الجاد لإيجاد الحلول لجميع مشكلات المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية ان المخططات التى تم اعتمادها تشتمل على كافة الاشتراطات البنائية والتخطيطية لجميع المناطق "سكنية وسكنية مختلط والخدمية"، وكذا عروض الشوارع الرئيسية والفرعية.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن إجمالى ما تم الانتهاء منه لكافة المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والمعدلة على مستوى المحافظة خلال عام واحد فقط وهو عام 2020 وحتى الآن بلغ عددها 102 مخططا وذلك من خلال خطة شاملة تم اعدادها وتنفيذها من خلال الادارة العامة للتخطيط العمرانى والهيئة العامة للتخطيط العمرانى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيرا أن ذلك للتيسير على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء في هذه المدن ،واضاف أنه سيتم خلال الفترة المقبلة اعتماد باقي المدن والقرى تباعا فور الانتهاء منها.

وأكد مختار، أنه يتم التعامل بالمعايير الخاصة بالمخطط التفصيلى طبقا للأسس والاشتراطات وتتضمن الالتزام بشبكه الطرق الموجودة بالمخطط التفصيلي الالتزام بمفتاح الخريطه، المحافظة على جميع العروض التى تزيد على مفتاح الخريطة حسب الطبيعة، الالتزام بالارتفاعات طبقا لعروض الشوارع المذكورة فى مفتاح الخريطة وطبقا لقيود الارتفاع المقررة.

وأوضح المحافظ، أن المخطط يساهم بشكل كبير فى انهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030.

ومن جانبها قالت المهندسة سماح المحمدى مدير عام إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، أن العمل من أجل الانتهاء من كافة المخططات التفصيلية يتم على قدم وساق وفقا لتعليمات المحافظ حرصا على ايجاد الحلول الكاملة لمشكلات المواطنين و التيسير عليهم.

وأضافت ان تطبيق المخططات التفصيلية يأتي متماشيا مع الوضع على الطبيعة والتيسير على المواطنين لاستصدار تراخيص البناء اللازمة لهم.