وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن معدن اليورانيوم يمكن استخدامه لبناء جوهر سلاح نووى، مشيرة إلى أن طهران لم تعطها أي جدول زمني لموعد قيامها بذلك.

ويقرب هذا التطور إيران من عبور الخط الفاصل بين العمليات النووية ذات الاستخدام المدني المحتمل، مثل تخصيب الوقود النووي لمفاعلات توليد الطاقة، وأنشطة الأسلحة النووية، وهو أمر نفته طهران منذ مدة طويلة.

وكانت إيران بدأت الأسبوع الماضي، تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 % في منشأة فوردرو النووية، وهو مستوى كانت قد بلغته قبل إبرام الاتفاق النووي مع القوى الكبرى في العام 2015.