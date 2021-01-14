وكالة إيطالية: وقف طبيب عن العمل فى إيطاليا لإعطائه لقاح كورونا لأصدقائه

فاطمة شوقى

أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن وقف طبيب عن العمل لإعطائه اللقاح المضاد لفيروس كورونا لبعض معارفه، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن "عناصر الدرك (كارابينييري) التابعين لفرقة حماية الصحة في نابولي، يقومون بتنفيذ أمر احتجاز احترازي ضد مدير طبي بدائرة الصحة الإقليمية في كوزينتسا (مقاطعة كامبانيا ـ جنوب) صدر عن قاضى التحقيقات الأولية بمحكمة مدينة باولا، كجزء من تحقيق أجراه مكتب التحقيق بوحدة حماية قطاع الصحة".

وذكرت المصادر الأمنية أن "عمليات تفتيش جارية في منزل المتهم بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ على وثائق في مكاتب الإدارة العامة".

وينص التدبير الاحترازي على "تطبيق تعليق ممارسة الوظيفة العامة لمدة 12 شهرًا لمدير طبي بشبكة مستشفيات تشيترارو باولا ومكاتب صحية أخرى في محافظة كوزينتسا، لاعتباره مسؤولاً عن جريمة اختلاس"، فضلا عن "التحقيق معه بتهمة الاحتيال وتزوير وثائق عامة وكذلك سرقة أدوية وأجهزة طبية أخرى من المستشفى".

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن "التحقيقات التي أجراها الكارابينيري كوزينتسا تحت إشراف مستمر من قبل المدعي العام في باولا واستمرت لأكثر من 10 أشهر من خلال التنصت على المكالمات الهاتفية والملاحقة البيئية، بالإضافة إلى خدمات المراقبة والتخفي، سمحت بإرساء سلسلة من المخالفات من قبل المتهم".

وخلصت المصادر إلى القول إن "المخالفات تشمل استخدام وسائل النقل التابعة للمؤسسات الصحية لأغراض شخصية واستغلال مواردها لصالحه ولأقاربه وأصدقائه".