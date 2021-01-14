وقال لافروف- في مستهل المؤتمر الصحفي الذي عقد في وزارة الخارجية الروسية بين سيرجي لافروف ونظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"- إن موسكو والرياض على تعاون وتنسيق دائم بشأن مكافحة كورونا.

كانت روسيا قد أعلنت، في أغسطس الماضي، تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي.