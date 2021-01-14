وزيرة الثقافة ومحافظ الشرقية يشهدان فعاليات تخريج شباب مشروع إعداد الممثل الشامل

الشرقية إيمان مهنى

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فعاليات تخريج شباب مشروع " ابدأ حلمك " لإعداد الممثل الشامل وتنمية مهارات المبدعين، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام و الدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة والمشرف العام علي المشروع والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية والشاعر أشرف أبو جليل رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي والأستاذ أحمد سامي خاطر مدير عام فرع ثقافة الشرقية وذلك بقاعة قصر ثقافة الزقازيق .

وبدأت الفعاليات بتقديم عرض مسرحي استعراضي قدمه فريق مشروع (إبدأ حلمك) لإعداد الممثل الشامل وهو نتاج مشروع الورش الدائمة لتدريب شباب الفنانين بالأقاليم علي فنون المسرح.

وقامت وزيرة الثقافة ومحافظ الشرقية بتسليم شهادات التخرج للدفعة الثالثة للمشروع واعتمادها كفرقة نوعية مسرحية تابعة لفرق ثقافة الشرقية .

وألقت وزيرة الثقافة كلمة أكدت فيها أن مشروع " ابدأ حلمك " يأتي تفعيلاً لدور الثقافة في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف والذي ينال من المجتمع وبالأخص فئة الشباب التي تسعي وزارة الثقافة جاهدة إلي توجيه طاقتهم لاستكمال خطة البناء والتنمية.

وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع يقدم للمشاركين تدريباً علي مختلف فنون المسرح ( التمثيل – الارتجال – الكتابة الدرامية – عناصر العرض المسرحي ) بالإضافة إلي اكتشاف طاقات شابه جديدة من الموهوبين وتأهليهم للعمل بالفرق المسرحية التابعة للهيئة، مشيدة بالأداء الفني الرائع الذي قدمه أعضاء الفريق.

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمشروع " ابدأ حلمك " والذي يهدف لتدريب شباب الفنانين بالأقاليم علي فنون الأداء وإعداد ممثل شامل ويعمل علي نشر منظومة القيم الإيجابية الطاردة للتطرف لدي الشباب من خلال سياسة ثقافية تعكس التسامح والمواطنة واحترام الأديان والاختلاف في الرأي.

وأضاف المحافظ أن المشروع يسعي لتعليم المشاركين مهارات التمثيل والإرتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، متمنياً لخريجي المشروع مواصلة الإبداع والتميز ليمثلوا إضافة قوية للفن المصري الرفيع.



وزيرة الثقافة ومحافظ الشرقية والشباب



وزيرة الثقافة ومحافظ الشرقية



جانب من العرض المسرحى



وزيرة الثقافة ومحافظ الشرقية