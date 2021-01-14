أسوان – عبد الله صلاح

أشاد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأعمال التطوير والتجميل التى تم تنفيذها بمدينة أسوان فى إطار الاحتفال بعيد أسوان القومى والذى يتواكب مع ذكرى افتتاح السد العالى يناير 1971 .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير السياحة والآثار والأوقاف يرافقهما اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مساء اليوم، الخميس، بمشروعات التطوير والتجميل بواجهة مدينة أسوان السياحية، والتى تشمل تنفيذ أكبر مشروع حضارى لتطوير وتجميل السوق السياحى القديم وميدان المحطة وبلازا درة النيل بمدينة أسوان تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وبدعم من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وأكد محافظ أسوان، أن هذا المشروع سيغير الشكل القديم لواجهة مدينة أسوان حيث يضم إنشاء نوافير مائية وراقصة وبوابات وأعمدة ديكورية وبرجولات وأرضيات، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء وأشجار الزينة وساحات إنتظار للسيارات، بجانب الإنارة والرصف والدهانات وذلك بشكل وألوان متناسقة لإضفاء اللمسة الجمالية والتراثية سواء للسوق السياحى أو ميدان المحطة.

وأوضح اللواء عطية، أنه مخطط أن تضم حديقة درة النيل فى وسطها النصب التذكارى للشهداء و4 تماثيل، علاوة على أنه جار تغطية السوق السياحى القديم ببرجولات خشبية آمنة وضد الحريق بطول 2400 متر، مع تركيب أرضيات بالجرانيت والبازلت، بجانب تجديد وجهات المحلات عن طريق تجليدها، وأيضاً تجديد ورفع كفاءة عدد 10 بوابات رئيسية فيه وإنشاء عدد 2 بوابة جديدة، بالإضافة إلى تجهيز السوق بالكامل بمراوح تهوية بالمياه مماثلة للحرم المكى، وكذا إنشاء عدد 2 كافية داخل مسار السوق السياحى، فضلاً عن تطوير وصيانة شبكات البنية الأساسية وخاصة مياه الشرب والصرف الصحى والحريق.



جانب من الجولة



وزيرا السياحة والأوقاف بمدينة أسوان



وزيرا السياحة والأوقاف يشيدان باللمسات الفنية لمشروعات تطوير مدينة أسوان