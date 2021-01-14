اليوم السابع
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وزيرا الخارجية الروسى والسعودى يؤكدان دعم إطلاق عملية سياسية فى ليبيا

الخميس، 14 يناير 2021 01:05 م
وزيرا الخارجية الروسى والسعودى يؤكدان دعم إطلاق عملية سياسية فى ليبيا جانب من المؤتمر الصحفي
كتب سمير حسنى

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أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف، دعم بلاده الكامل لإطلاق عملية سياسية في ليبيا بمشاركة كافة القوى، مؤكدا أنه ناقش مع نظيره السعودي الأزمة في سوريا.

ورحب وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره السعودية اليوم الخميس بالعاصمة موسكو، بنتائج قمة العلا التي جمعت مجلس التعاون الخليجي والاتفاقيات التي خرجت بها.

 

وكشف لافروف عن تعاون مشترك مع المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة فيروس كورونا.

 

من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيا - ليبيا ، وأن تتفق الأطراف إلى حلول لخلافاتهم دون تدخلات خارجية، مؤكدا دعم المملكة لاتفاق وقف إطلاق النار والشروع في إجراء انتخابات للوصول إلى الحياة الطبيعية 


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وزير الخارجية الروسي

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