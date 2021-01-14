اليوم السابع
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الخميس، 14 يناير 2021 03:08 م
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هطول أمطار غزيرة على كفر الشيخ وانتشار مكثف لسيارات شفط المياه.. صور

الخميس، 14 يناير 2021 02:25 م
هطول أمطار غزيرة على كفر الشيخ وانتشار مكثف لسيارات شفط المياه.. صور سحب تراكمات المياه من شوارع كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تشهد شمال محافظة كفر الشيخ، هطول أمطار ما بين غزيرة إلى متوسطة، وخاصة على مدن بلطيم والبرلس ومصيف بلطيم، بينما لم تشهد بعض المدن أى أمطار حتى الآن، وانتشرت سيارات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار من الشوارع.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على رفع مياه الأمطار من شوارع المدن التي شهدت هطول الأمطار وخاصة شمال المحافظة، كما شدد على الاستعدادات الكاملة في المدن التي لم تشهد الأمطار، لمواجهتها ورفع المياه في حالة هطولها.

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شفط المياه من شوارع كفر الشيخ
 
 
 
 
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صرف صحى كفر الشيخ تشفط مياه الأمطار 
 
 
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سقوط الأمطار على شوارع كفر الشيخ 


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