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نيويورك تايمز: وفاة طبيب ترامب الذى وصفه بالرئيس الأكثر صحة فى تاريخ الولايات

الخميس، 14 يناير 2021 11:13 م
نيويورك تايمز: وفاة طبيب ترامب الذى وصفه بالرئيس الأكثر صحة فى تاريخ الولايات الدكتور هارولد بورنستين
كتب محمد جمال

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أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بوفاة الدكتور هارولد بورنستين طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصفه بأنه "الرئيس الأكثر صحة" في تاريخ الولايات المتحدة، وذكرت أن بورنستين توفى عن 73 عاما، دون ذكر سبب وفاته.

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يذكر أن بورنستين المتخصص بطب الجهاز الهضمي، كان طبيبا شخصيا لترامب خلال الفترة بين 1980 و2017، كما عمل والده مع عائلة ترامب أيضا.

ولفت بورستين اهتمام وسائل الإعلام في ديسمبر 2015، عندما صرح أثناء الحملة الانتخابية بأن دونالد ترامب سيكون "الرئيس الأكثر صحة في تاريخ البلاد" .

ونشر بورنستين تقريرا كاملا حول الحالة الصحية لدونالد ترامب الذي أصبح أكبر رئيس سنا في تاريخ الولايات المتحدة عندما انتخب لهذا المنصب عام 2016.

واستبعد بورنستين من فريق ترامب بعد أن كشف لوسائل الإعلام استخدام الأخير دواء لتنمية الشعر.


هارولد بورنستين

طبيب ترامب

أمريكا

الولايات المتحدة

وفاة طبيب ترامب

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