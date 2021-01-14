نجل ترامب عن إجراءات عزل والده: مطاردة سياسية زائفة

كتب محمد سعودي

قال دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن الديمقراطيين بما فيهم نانسي بيلوسي رئيسة مجلسة النواب الأمريكي استخدموا إجراءات إقالة ترامب ضمن مطاردة سياسية زائفة.

وقال نجل دونالد ترامب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم :"إذا كانت وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية لديها علم مسبق بأن ما حدث كان هجومًا مخططًا له، فإن الرئيس ترامب لم يحرض على أي شيء. إذا لم يحرض على أى شىء، فإن نانسي بيلوسي والديمقراطيين استخدموا إجراءات إقالته في مطاردة سياسية زائفة أخرى"



نجل ترامب عبر تويتر

وصوت مجلس النواب الأمريكي، الخميس، بأغلبية كبيرة لإطلاق إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، الذي ندد بهذه الإجراءات واعتبرها أيضا "أكبر حملة مطاردة سياسية" في تاريخ الولايات المتحدة.

وقالت مجلة بولوتيكو أن المسائلة الآن ذهبت إلى مجلس الشيوخ، الذى يجب أن يجرى المحاكمة ويليها تصويت على ما إذا كان سيتم عزل الرئيس من منصبه، من المرجح أن يتم دفع المحاكمة إلى الأيام الأولى لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، حيث أكد زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لوسائل الإعلام يوم الأربعاء أنه لن يعقد مجلس الشيوخ مرة أخرى قبل تنصيب بايدن.

وتعتبر هذه أخبار سيئة لأول 100 يوم لبايدن، حيث يمكن أن تؤدى العملية الطويلة إلى عرقلة أولويات السياسة وترشيحات مجلس الوزراء. كما أنه سيضع ترامب فى قلب الحياة السياسية الأمريكية لفترة طويلة بعد تنصيب بايدن - تمامًا كما تسعى البلاد يائسة لقلب الصفحة، وقد يكون لدى الجمهوريين حافز لإطالة أمدها حتى يصبح تمرير المجموعة التشريعية الأولى لبايدن أكثر صعوبة.