نائب محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى مشروع ساحة مصر.. صور

بورسعيد - السيد فلاح

تابع المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، سير العمل فى مشروع ساحة مصر والذى سيمثل إضافة للمشروعات السياحية بالمحافظة، حيث تفقد الأعمال الجارية بحديقة التاريخ مع استشارى المشروع والشركة المنفذة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بشأن تكثيف المرور على كافة المشروعات التنموية والخدمية التى تقام على أرض المحافظة.

وأعلن نائب المحافظ، أنه تم الانتهاء من توصيل كابلات الكهرباء والتحكم، بالإضافة إلى الانتهاء من البنية التحتية بالكامل والأعمال الخرسانية المطلوبة، وجار العمل بالنافورة الرئيسية واللاندسكيب وبدأ العمل بأعمال الرخام.

وأضاف أن هناك تعليمات مشددة من محافظ بورسعيد بالإسراع فى الأعمال الجارية والالتزام بالبرنامج الزمنى للمشروع.



جانب من المشروع



نائب محافظ بورسعيد يتابع سيرالعمل



نائب محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى مشروع ساحة مصر