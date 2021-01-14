اليوم السابع
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الخميس، 14 يناير 2021 09:16 م
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نائب محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى مشروع ساحة مصر.. صور

الخميس، 14 يناير 2021 08:33 م
نائب محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى مشروع ساحة مصر.. صور جانب من الجولة
بورسعيد - السيد فلاح

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تابع المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، سير العمل فى مشروع ساحة مصر والذى سيمثل إضافة للمشروعات السياحية بالمحافظة، حيث تفقد الأعمال الجارية بحديقة التاريخ مع استشارى المشروع والشركة المنفذة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بشأن تكثيف المرور على كافة المشروعات التنموية والخدمية التى تقام على أرض المحافظة.

وأعلن نائب المحافظ، أنه تم الانتهاء من توصيل كابلات الكهرباء والتحكم، بالإضافة إلى الانتهاء من البنية التحتية بالكامل والأعمال الخرسانية المطلوبة، وجار العمل بالنافورة الرئيسية واللاندسكيب وبدأ العمل بأعمال الرخام.

وأضاف أن هناك تعليمات مشددة من محافظ بورسعيد بالإسراع فى الأعمال الجارية والالتزام بالبرنامج الزمنى للمشروع.

جانب-من-المشروع
جانب من المشروع

 

نائب-محافظ-بورسعيد-يتابع-سير-العمل
نائب محافظ بورسعيد يتابع سيرالعمل

 

نائب-محافظ-بورسعيد-يتابع-سير-العمل-فى-مشروع-ساحة-مصر
نائب محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى مشروع ساحة مصر

 

المشروع
المشروع

 


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