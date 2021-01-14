ميركل تدعو لتشديد القيود لاحتواء فيروس كورونا فى ألمانيا

كتب أحمد عرفة

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتشديد القيود لاحتواء فيروس كورونا في ألمانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.



وفى وقت سابق أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء، أن البلاد مازالت بحاجة من ثمانية إلى عشرة أسابيع من الإجراءات الصارمة.. وهذا يعني الإغلاق حتى قبل عيد الفصح بقليل.



وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية فقد أصدرت ميركل تحذيرًا فى اجتماع داخلى لمجموعة العمل، وقالت إنه "إذا لم ننجح فى إيقاف هذا الفيروس البريطاني، فسنواجه بحلول عيد الفصح عشرة أضعاف الإصابة".



وقال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 25164 حالة، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و978590.

وكشف إحصاء المعهد عن رصد 1244 وفاة جديدة جراء الفيروس، وبهذا يصل إجمالي الوفيات إلى 43881.

وكان قد قرر الائتلاف الحكومى الألماني، المكون من الحزب الاشتراكى الديمقراطى واليسار والخضر، تغيير الخطط لبدء المدرسة مرة أخرى اعتبارًا من الشهر المقبل.

وابتعد الحزب الاشتراكى الديمقراطى عن خطة عضو مجلس الشيوخ عن التعليم، ساندرا شيريس، لإلزام الخريجين بالعودة إلى المدارس اعتبارًا من الأسبوع المقبل، والتى تشير إلى ضرورة تقديم الفصول الدراسية 10 و 12 و 13 فى مجموعات أصغر - حتى لو كانت فى نصف حجم المجموعة فقط، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك دعم رقمى للطوارئ.