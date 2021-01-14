وأشارت الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم الخميس - إلى أنه جرى خلال اللقاء تبادل شامل لوجهات النظر حول الجهود المشتركة التي تبذلها بلدان مجموعة مينسك المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعنية بالتسوية في قره باغ.