اليوم السابع
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الخميس، 14 يناير 2021 04:37 م
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موانئ بورسعيد تسجل حركة 30 سفينة رغم سوء الأحوال الجوية

الخميس، 14 يناير 2021 04:19 م
موانئ بورسعيد تسجل حركة 30 سفينة رغم سوء الأحوال الجوية سفن - أرشيفية
بورسعيد محمد فرج

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس القطاع الشمالى، أن إجمالي حركة السفن رغم سوء الأحوال الجوية اليوم 30 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 7 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة .

كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء  .


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