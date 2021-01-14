اليوم السابع
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الخميس، 14 يناير 2021 01:38 م
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مواطن يتبرع بجهاز تنفس صناعى بتكلفة 220 ألف جنيه لمستشفى صدر المحلة

الخميس، 14 يناير 2021 01:25 م
مواطن يتبرع بجهاز تنفس صناعى بتكلفة 220 ألف جنيه لمستشفى صدر المحلة جهاز تنفس صناعى
الغربية - عادل ضرة

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تبرع أحد أبناء مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بجهاز تنفس صناعى كورى لمستشفى صدر المحلة لخدمة المرضى بالمستشفى فى ظل تفشى وباء كورونا.

وقالت إدارة المستشفى فى بيان لها، إن المواطن الذى رفض ذكر اسمه، تواصل مع الدكتور محمد حيدر مدير المستشفى، وأعلن عن تبرعه بجهاز تنفس صناعى للمستشفى، وبالفعل قام المتبرع بشراء الجهاز بتكلفة 220 ألف جنيه، وتم تسليمه للمستشفى لينضم لأجهزة التنفس الصناعى التى تخدم الحالات المصابة.

وأكدت المستشفى أن الجهاز تم إدخاله العناية المركزة وتشغيله لخدمة المرضى المحجوزين بالعناية المركزة.

 


محافظة الغربية

مستشفى صدر المحلة

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جهاز تنفس صناعى

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