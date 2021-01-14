مواطنة من ذوى الهم تهدى محافظ المنوفية مصحفا تقديرا لجهوده فى دعم ذوى الإعاقة

المنوفية - محمد فتحى

أهدت اليوم مواطنة من ذوى الهم، ممصحفاً شريفاً وبانر "كرسالة شكر وتقدير للواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، وذلك تقديراً لجهوده المستمرة فى دعم ذوى الهمم وتقديم يد العون لهم ومساعدتهم فى ممارسة حياتهم بشكل طبيعى والحصول على حقوقهم.

تضمنت رسالة الشكر: "ياريت الكل يتعلم التواضع والإنسانية من رمز التواضع والإنسانية والعطاء وجبر الخواطر وسند الغلابة محافظ المنوفية"، مؤكدة جهوده المبذولة فى توفير كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لذوى الهمم والحالات الإنسانية.

من جانبه، أعرب محافظ المنوفية، عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة مقدما الشكر للمواطنة "سناء عراقى"، مؤكداً حرصه على التواصل المستمر والفعال مع أبناء وأهالى المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام فى إيجاد الحلول المناسبة لها ومساعدة ذوى الظروف الإنسانية لتأكيد مبدأ التكافل الاجتماعى ودعم العلاقات الإنسانية لاستقرار المجتمع.

يذكر أن محافظ المنوفية حرص على عقد العديد من اللقاءات بالحالات الإنسانية وذوى الهمم وتقديم يد العون لهم، كما سبق وقد وافق على تخصيص ماكينة صرف آلى بمدينة شبين الكوم مصممة خصيصا لذوى الهمم وذلك بالتنسيق مع البنك الأهلى كخطوة جادة لدعمهم، وكذا إنشاء أول حديقة نموذجية لذوى الهمم على مساحة 1600 متر تقع على بحر شبين الكوم بجوار كوبرى المشاة وسيتم تصميمها بمشاركتهم لضمان تنفيذ الأكواد المطلوبة ومراعاة احتياجاتهم.