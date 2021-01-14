اليوم السابع
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منظمة التعاون الإسلامى ترحب بقرار تصنيف مليشيا الحوثى منظمة إرهابية

الخميس، 14 يناير 2021 03:22 م
منظمة التعاون الإسلامى ترحب بقرار تصنيف مليشيا الحوثى منظمة إرهابية الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى
إيمان حنا

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رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف مليشيا الحوثي الانقلابية "كمنظمة إرهابية". وفق وكالة أنباء سبأ.

أكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين في بيان صحفي، إن هذ القرار سيسهم في التعاطي الإيجابي مع جهود المبعوث الأممي الخاص لليمن للتوصل لحل سياسي ينهي الأزمة في اليمن وينهي العمليات الإرهابية فيها وضد المملكة العربية السعودية، ويعد خطوة مهمة لتعزيز الجهود للتصدي للإرهاب حول العالم، ويعزز من جهود مكافحة الإرهاب وتمويله على الصعيدين الدولي والإقليمي، لما تمثله هذه المليشيات المدعومة من قبل كيانات إقليمية من مخاطر حقيقية على السلم والأمن الدوليين".

وأعرب عن تقدير المنظمة لجهود الولايات المتحدة الأمريكية في اتخاذ هذا القرار الإستراتيجي الذي يعزز من جهودها على محاربة الإرهاب والتصدي للجماعات الإرهابية والأيديولوجية المتطرفة، مشيراً إلى البيانات الصادرة عن القمم الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية، وآخرها القرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة فى 21 يناير 2018م، الذي يؤكد على ما تمثله مليشيا الحوثي من تهديد للأمن الإقليمي والدولي.

وجددت المنظمة دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث من أجل الوصول إلى حل سياسي دائم للأزمة اليمنية وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية والحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.


اليمن

الحوثيين

منظمة التعاون الاسلامى

اخبار اليمن

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