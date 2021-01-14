مقتل 46 مدنيا فى هجوم لمتشددين على قرية شرق الكونغو

قال مسؤول محلي كبير اليوم الخميس إن هناك أنباء تفيد بمقتل 46 مدنيا فى هجوم شنه من يشتبه بأنهم متشددون على قرية في شرق الكونغو الديمقراطية، وقال وزير داخلية الإقليم أدجيو جيدي عبر الهاتف إنه تم إرسال قوات أمن محلية للقرية التي تقع في منطقة إيرومو للتحقق من الأمر.

وقال "التقارير تشير إلى أن حصيلة القتلى بلغت 46 حتى ظهيرة اليوم"، وأضاف أن القوات الديمقراطية المتحالفة هي المسؤولة عن الهجوم، وهي جماعة أوغندية نفذت على ما يعتقد سلسلة من المذابح في شرق الكونجو راح ضحيتها أكثر من ألف مدني من بداية عام 2019 وفقا لأرقام الأمم المتحدة، وقال متحدث عسكري محلي إنه بعد الإبلاغ عن أعمال العنف الأحدث توجهت القوات إلى القرية وبدأت في انتشال الجثث، لكنه لم يذكر عدد القتلى.

وقال مسؤولون بمحمية فيرونجا الوطنية إن مسلحين قتلوا يوم الأحد ستة على الأقل من الحراس وأصابوا عددا آخر في كمين بالمحمية الواقعة في شرق البلاد، وهي مأوى للغوريلا الجبلية المهددة بالانقراض، وفي الماضي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجمات يشتبه بأنها من تدبير القوات الديمقراطية المتحالفة رغم أن خبراء في الأمم المتحدة قالوا هذا الأسبوع إنهم لا يمكنهم تأكيد وجود أي صلة مباشرة بين الجماعتين.