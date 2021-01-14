اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 يناير 2021 11:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مفوضية الانتخابات العراقية تنفى عدم قدرتها على إجراء التصويت فى موعده

الخميس، 14 يناير 2021 11:07 م
مفوضية الانتخابات العراقية تنفى عدم قدرتها على إجراء التصويت فى موعده العراق
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفت مفوضية الانتخابات العراقية عدم قدرتها على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت مفوضية الانتخابات العراقية استعدادها لإجراء الانتخابات البرلمانية خلال عام 2021 بعد تحقق الشروط الموضوعية وعلى رأسها إنجاز البرلمان لقانون الانتخابات وتوفير الموازنة اللازمة لتنفيذ العملية بمعايير الشفافية المعروفة في الأنظمة الديمقراطية، وذكرت المفوضية ـ في بيان لها أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أنه يجب على البرلمان أيضا إكمال تشريع قانون المحكمة الاتحادية التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالمصادقة على نتائج الانتخابات.

وشددت على ضرورة أن يقوم مجلس الوزراء بالمصادقة على تعيين المدراء العامين المنتخبين من قبل مجلس المفوضين، كما دعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المختصة إلى تقديم المساعدة الانتخابية وتوفير الرقابة اللازمة لإنجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تمثل إرادة الشعب العراقي الحقيقية.

 

 

 

 


مفوضيه الانتخابات

العراق

انتخابات العراق

ازمه العراق

اخر الاخبار

اخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة