وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية مساء اليوم /الخميس/ أن الفريق السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري تقدم بالتعازي والمواساة لعائلات الضحايا وأقاربهم، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جنانه، مع تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

ودعا الفريق شنقريحة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وتفادي التنقل في الطرق المشبوهة التي يعرفها سكان المنطقة.