كتب سمير حسنى

فى أعقاب التوتر المتصاعد بين السودان وجارتها إثيوبيا، أعلنت السودان حظر الطيران فوق ولاية حدودية مع إثيوبيا، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

وأمس، أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان القائد العام للقوات المسلحة، قدرة القوات المسلحة على حماية الأرض والمحافظة على أمن البلاد ومكتسباتها.