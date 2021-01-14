فى أعقاب التوتر المتصاعد بين السودان وجارتها إثيوبيا، أعلنت السودان حظر الطيران فوق ولاية حدودية مع إثيوبيا، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.
وأمس، أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان القائد العام للقوات المسلحة، قدرة القوات المسلحة على حماية الأرض والمحافظة على أمن البلاد ومكتسباتها.
وقال البرهان، خلال زيارته لولاية القضارف (شرق السودان) برفقة نائب رئيس هيئة الأركان للإمداد الفريق الركن مجدي ابراهيم، ومخاطبته القوات المسلحة المنتشرة داخل الحدود السودانية، إن القوات المسلحة ستظل سندا وعضدا للشعب ودعما لتحقيق آماله وطموحاته نحو الاستقرار والسلام والتنمية.
وأشاد البرهان، بالملاحم والبطولات التي سطرتها القوات المسلحة عبر تاريخها الناصع الطويل حماية للبلاد وأمنها واستقرارها، وحيا تضحيات منسوبي القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم من أجل السودان وعزته وكرامته.
وتعهد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، خلال زيارته قرية اللية، وتقديمه العزاء في مواطنيها الذين اغتالتهم عصابات الشفتة بمعاونة القوات الاثيوبية، بمعاملة شهداء القرية كشهداء القوات المسلحة.
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