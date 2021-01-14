اليوم السابع
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خالد صلاح
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مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

الخميس، 14 يناير 2021 12:56 م
مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية المسجد الأقصى - أرشيفية
أ ش أ

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اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته الشرقية، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن 14 مستوطنا، نفذوا جولات استفزازية في باحات "الأقصى"، بعدما اقتحموه من باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه، قبل مغادرته من باب السلسلة.

يشار إلى أن مساحون إسرائيليون أقدموا بحماية شرطة الاحتلال، أمس، على إجراء أعمال مسح، وأخذ قياسات في باحات المسجد الأقصى وصحن قبة الصخرة، وسط حالة من التوتر الشديد، وهو ما اعتبره البعض توطئة لدعوات المستوطنين المتطرفين قبل نحو أسبوعين، بتفكيك قبة الصخرة.

 

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إسرائيل

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