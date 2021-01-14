مستشفيات جامعة أسيوط تعلن إجراء 32 ألف و108 عملية جراحية دقيقة خلال 2020

أسيوط هيثم البدرى

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بما حققته مستشفيات أسيوط الجامعية من نجاحات وانفرادات متميزة وإضافات هامة للمنظومة الطبية للجامعة خلال العام الماضى 2020، خاصةً فى ظل الظروف الاستثنائية التى شهدها العالم من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وأعلن فى ذلك عن حصاد أعمال المستشفى الجامعى الرئيسى للعام المنصرم والذى شهد تطوراً كبيراً فى مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى من مختلف محافظات الصعيد فى شتى التخصصات الطبية إلى جانب ما يحظى به من إمكانيات ضخمة وكفاءات علمية وكوادر طبية مؤهلة على أعلى مستوى وهو ما يمثل دافعاً وحافزاً هاماً لمواصلة العمل والاجتهاد لإنجاز المزيد من النجاحات.

ومن جانبه أوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن المستشفى الجامعى الرئيسى قد نجحت خلال عام 2020 فى افتتاح بعض الوحدات المتميزة فى الأقسام المختلفة وعلى رأسها افتتاح قسم الأورام والطب النووى بعد تجديده وإضافة وحدة الجاما كاميرا لتشخيص الأورام وافتتاح وحدة الماموجرافى بقسم الأشعة التشخيصية إلى جانب افتتاح وحدة النفايات الجديدة وعيادة ما بعد التعافى لمرضى كورونا وكذلك افتتاح معمل الباثولوجى ومعمل الميكروبيولوجى إضافةً إلى وحدة مشتقات البلازمة، مشيراً إلى مشاركة المستشفى فى تشخيص وعلاج مرضى كوفيد 19 حيث تم دخول 205 حالة بالأقسام المجانية و 155 حالة بالقسم الخاص.

وفى سياق متصل أشار الدكتور سعد زكى محمود مدير المستشفى الجامعى الرئيسى إلى ما تضمه المستشفى من إمكانيات ضخمة والتى تشمل نحو 1215 سرير بالمستشفى الرئيسى و 159 سرير بالعنايات المركزية و 225 سرير بقسم الطوارئ ( الاستقبال والإصابات ) وكذلك 133 سرير بقسم العلاج بأجر و نحو 45 غرفة عمليات و 21 عيادة خارجية فى مختلف التخصصات.

كما كشف عن استقبال المستشفى لنحو 217613 مريض بالعيادات الخارجية و 66 ألف مريض بقسم العلاج على نفقة الدولة و 45345 حالة بالأقسام المجانية و 3021 حالة بالقسم التخصصى إلى جانب استقبال نحو 86590 من المترددين على الاستقبال العام و 42350 حالات مترددة على وحدة الإصابات و 14483 حالات دخول لقسم الإصابات، مضيفاً أنه تم إجراء نحو 32108 عملية جراحية متخصصة ونحو 11292 عملية جراحية بوحدة الإصابات هذا إلى جانب وحدة الكلى الصناعى التى تعمل بقوة 87 سرير للغسيل بمعدل 550 مريض أسبوعياً .