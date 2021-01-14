اليوم السابع
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مستشفى الأحرار بالشرقية: أجرينا عمليات ولادة قصيرية لـ5 سيدات مصابات بكورونا

الخميس، 14 يناير 2021 07:00 ص
مستشفى الأحرار بالشرقية: أجرينا عمليات ولادة قصيرية لـ5 سيدات مصابات بكورونا الدكتور عبد الكريم العراقى مدير مستشفى الأحرار التعليمي
الشرقية- فتحية الديب

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قال الدكتور عبد الكريم العراقى، مدير مستشفى الأحرار التعليمى بمحافظة الشرقية، إن المستشفى استقبلت على مدار الأيام الماضية 5 حالات مصابة بفيروس كورونا لسيدات فى حالة ولادة متعثرة، وتم إجراء عمليات لهن ووضعن أطفالهن بأمان، وآخرهم سيدة عمرها 42 سنة حضرت للمستشفى فى حالة ولادة متعسرة وكانت مصابة بفيروس كورونا، وتم إجراء العملية لها ووضعت بأمان.

وأضاف مدير مستشفى الأحرار التعليمى، أن المستشفى يستقبل كل الحالات المصابة بفيروس كورونا ومحتاجة لعلامات جراحية، وتم استقبال حالة لمريض يعانى من انسداد بالشريان التاجى، وتم إجراء قسطرة له وتركيب دعامة، وكل حالات المناظير والقدم السكرى بصفة يومية، ويتم استقبال حالات العظام والمخ والأعصاب.

 


مستشفى الاحرار التعليمى

فيروس كورونا

ولادة قيصرية

محافظة الشرقية

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