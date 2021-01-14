مساء اليوم.. قطع المياه عن حى شرق سوهاج لأعمال الإحلال والتجديد

سوهاج محمود مقبول

أعلن اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، عن قطع المياه عن حى شرق مدينة سوهاج وضعفها بحى غرب، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة من مساء اليوم الخميس 14 يناير وحتى العاشرة من صباح الجمعة 15 من نفس الشهر ولمدة 10 ساعة لإجراء أعمال القطعيات على خط مياه قطر 18 بوصة بشارع التحرير.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج المواطنين واصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتلك المناطق بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.