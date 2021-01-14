مريض يسجد لله شكرا عقب شفائه من كورونا بعزل الإسماعيلية ويؤكد: كنت جى ميت

الإسماعيلية - صبرى غانم

عبر أحد المتعافين من فيروس كورونا، الذى كان يخضع للعزل الطبى داخل مستشفى كهرباء القناة بمحافظة الإسماعيلية عن شكره لله بالسجود على باب المستشفى، مجهشا بالبكاء لإنقاذه من المرض اللعين.

ووجه المتعافى من الفيروس الشكر للأطقم الطبية بمستشفى كهرباء القناة، مؤكدا أنهم أعادوا إليه الحياة مرة أخرى، مرددا: " كنت جاى ميت".

من جهته، أعلن الدكتور نزية أحمد رفعت، مدير مستشفى كهرباء القناة بمحافظة الإسماعيلية فى بيان، عن استقبال عدد كبير من مصابى فيروس كورونا، منذ إعادة فتح قسم العزل بالمستشفى، خلال 30 يوما.

وأضاف نزية: "استقبلنا 935 حالة خلال الشهر الماضى، ما بين فرز ومتابعة، تم حجز 48 مصابا بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 4 أشخاص وخروج 33 متعافيا، وتطبيق العزل المنزلى لباقى المرضى".

وأشار مدير مستشفى كهرباء القناة بمحافظة الإسماعيلية، إلى إعادة فتح قسم عزل مستشفى كهرباء الإسماعيلية بسعة 14 سريرا، و4 عناية مركزة.

وقال نزية، إن المستشفى عاود العمل بعد فترة توقف دامت 4 أشهر، ومنذ منتصف يوليو الماضي، احتفلت فيها الأطقم الطبية بالمستشفى بخروج آخر مصاب بفيروس كورونا من قسم العزل، بعد تعافيه التام، مشيرًا إلى تعزير إمكانيات المستشفى بتوفير 14 سريرا بدلا من 6 آسرة و4 غرف عناية مركزة بدلا من غرفتين.

وأشار الدكتور نزيه أحمد رفعت، مدير عام المستشفى، إلى أن دخول مستشفى الكهرباء العزل الطبى استمر خلال الموجة الأولى لجائحة كورونا نحو شهر، وأن إجمالى عدد الإصابات التى وصلت للمستشفى وقتها بلغ 82 مصابا، تعافى منهم 43 مصابا، فيما تم عزل 36 حالة منزليا، وتوفى 3 أشخاص موضحا ان المستشفى تقدم كافة الخدمات والمستلزمات الطبية للعاملين بالكهرباء.

ولفت إلى أن المستشفى عقب الانتهاء من المرحلة الأولى لجائحة كورونا نظمت حفل كبير بنقابة الأطباء وبحضور الأطقم الطبية والتمريض، للاحتفال بالإنجاز الذى حققه العاملون بالمستشفى وتقديرا لجهودهم خلال الفترة الصعبة التى مر بها الوطن، موجها الشكر لهم جميعا.

وأكد الدكتور نزية أحمد رفعت مدير مستشفى الكهرباء، أن المستشفى تحظى بدعم الدكتور محمد إسماعيل رئيس الخدمات الطبية بوزارة الكهرباء الذى وفر كل الأدوية والمستلزمات والتجهيزات من أجل توفير أماكن لمرضى كورونا من العاملين بالكهرباء وكذلك توفير مستلزمات الوقاية للأطقم الطبية.