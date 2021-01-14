محافظ قنا : توفير 10 آلاف و 200 فرصة عمل للشباب خلال العام الماضى

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نجح خلال عام 2020 في توفير 10 آلاف و 202 فرصة عمل للشباب والفتيات من خلال تمويل عدد 7 الآف و 439 مشروع صغير ومتناهي الصغر بإجمالي تمويل مالى بلغ 299 مليون و819 ألف جنيه وذلك في اطار سعي المحافظة بالتعاون مع الجهاز لمساعدة شباب الخريجين للبدء في تنفيذ مشروعات خاصة بهم ودخول مجال ريادة الأعمال.

وأوضح الداودى أن المشروعات التي تم تمويها خلال العام الماضى منها 730 مشروع صغير بتمويل بلغت قيمته 214 مليون و 239 الف جنيه وعدد 6709 مشروع متناهي الصغر بمبلغ 85 مليون و 580 ألف جنيه.

وأكد أن المحافظة تعطي أولوية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية على أرض قنا وزيادة الإنتاج والحد من البطالة بتوفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.