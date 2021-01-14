محافظ جنوب سيناء يفتتح البرنامج التدريبي للعاملين بمنظومة رعاية الطفل

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

افتتح اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم يرافقه المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ البرنامج التدريبى الخاص برفع قدرات العاملين بمنظومة حماية الطفل والتى تنظمه الأمانة العامة للمجلس القومى للطفولة والأمومة، برئاسة د. سحر السنباطى أمين عام المجلس والذى يقام بأحد منتجعات مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 15 يناير الجارى.

وتتبلور فعاليات البرنامج التدريبي فى التعريف بمهارات التواصل وانماط الشخصيات ومهارات العمل الجماعي ومهارات الاتصال الفعال وعرض تقديمي عن حقوق الطفل من منظور الأسرة الصغيرة ومهارات التفاوض والإقناع والدعوة وكسب التأييد، ويشارك فى المؤتمر مدير الوحدة العامة ومقرر عام اللجنة العامة ا. اميمة محمد إبراهيم ومديرى الوحدات الفرعية لمدن راس سدر وابوزنيمة و ابو رديس وطور سيناء.

وألقت المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ كلمة شكرت فيها جهد أمانة المجلس وكذا جهد فريق عمل حماية الطفل بالمحافظة.

وفى كلمته رحب المحافظ بفريق العمل وأكد على اهتمامه الشديد بالطفل والأمومة واأهم على قمة أولوياته فى نشاطه المجتمعى بالمحافظة وأن المحافظة تقدم كافة اشكال الدعم لهم كما هناك اهتماما خاصا بذوي الاحتياجات وطلاب المدارس الفكرية ورعايتهم من كافة الوجوه وتمنى نجاح فعاليات البرنامج التدريبي والخروج بتوصيات هامة وملزمة.

كما وجه بتخصيص قطعة أرض بطور سيناء لإنشاء دار رعاية الطفل مع رعاية المسنين وفى نهاية اللقاء قام المحافظ بإهداء درع المحافظة الى الدكتورة سحر السنباطى الامين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة تقديرا لجهودها، كما قدمت امين المجلس دروع شكر للمحافظ ونائب المحافظ.