محافظ بورسعيد يوجه برفع كفاءة مناطق بأحياء العرب والضواحى والمناخ

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الخميس بسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة عدد من المناطق بأحياء العرب والضواحى والمناخ وذلك فى إطار خطة التطوير الشاملة بالمحافظة، مشددا على سرعة رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمديرية المالية بحى الضواحى و الاهتمام بالمظهر الجمالى بالمنطقة.

كما وجه المحافظ بسرعة البدء فى أعمال تطوير حديقة المنتزه بمدينة بورفؤاد، مشددا على تطوير الحديقة على أعلى مستوى بما يحقق مستوى الرضا للمواطنين بمدينة بورفؤاد، مؤكدا على رؤساء الأحياء بضرورة مواصلة الاهتمام بالنظافة والشكل الحضارى تكاملا مع الطفرة التى تشهدها بورسعيد مؤخرا من مشروعات خدمية وتنموية مختلفة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وعدد من مهندسى المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة.