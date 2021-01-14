محافظ بورسعيد يوجه بإصلاح المعدات والماكينات النقالى استعدادا لتقلبات الطقس

بورسعيد محمد فرج

واصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعاته لمناقشة استعدادات المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء، بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة واللواء محمد عامر والمشرف العام على ادارة الأزمات ورؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة والحماية المدنية والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى .

وخلال الاجتماع تم استعراض خطة المحافظة بشأن الاستعدادات لمواجهة الأمطار الغزيرة وتقلبات الطقس حال حدوثها خلال فصل الشتاء .

ووجه المحافظ بإصلاح كافة المعدات والماكينات النقالى وتجهيزها استعدادا لتقلبات الطقس المنتظر لسرعة التعامل مع المواقف الطارئة ووجه جميع رؤساء الأحياء بتطهير بلاعات صرف مياه الأمطار على مستوى المحافظة وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها، مشيرا إلى ضرورة التأكيد على جاهزية وصلاحية معدات الكسح الموجودة بالاحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة للعمل أثناء الأمطاروكذا رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات بجميع احياء المحافظة.

كما شدد المحافظ بالمرور على جميع أكشاك وحجرات المحولات للتأكد من إحكام غلقها بعد اجراء الصيانة اللازمة لها كما أكد على تشكيل فرق طوارئ وفنية للعمل حال سقوط الأمطار الغزيرة على مستوى المحافظة وتجهيزها بسيارات ومعدات وماكينات شفط المياه متنقلة حتى تستوعب شبكات الصرف مياه الأمطار.

والتأكد من القدرة الاستيعابية لمحطة محولات الرسوة، ومتابعة كفاءة محطات الصرف الصحى بالمحافظة وإقامة مصارف مياة أمطار تستوعب الكميات الغزيرة من الأمطار، وذلك استعدادا لتساقط الأمطار بغزارة فى موسم الشتاء القادم.