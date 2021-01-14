محافظ بنى سويف يبحث مع وفد نقابة العلاج الطبيعى دعم القطاع الصحى

بنى سويف هانى فتحى

التقى الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف اليوم، بوفد من نقابة العلاج الطبيعي، والذى ضم الدكتور محمد المصرى نقيب شمال الصعيد للعلاج الطبيعي، الدكتور أحمد ربيع نقيب العلاج الطبيعى ببنى سويف، الدكتورة سحر معوض وكيل النقابة الفرعية بالمحافظة، والدكتورة شيماء حجاج أمين الصندوق بالنقابة الفرعية.

وخلال اللقاء ناقش المحافظ سبل تعزيز التعاون بين المحافظة ونقابة العلاج الطبيعى ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، وتدعيم دور النقابة فى تنفيذ خطة المحافظة للتعامل مع الأزمة والاستفادة من كوادر وخبرات وإمكانيات النقابة فى هذا المجال، باعتبارها أحد أضلاع منظومة المهن الطبية الصحية التى تتكامل مع باقى أطراف المنظومة من الأطباء والصيادلة والتمريض وغيرها.

كما تناول الاجتماع الخطوات العملية المنفذة لتحسين الخدمات العلاجية والعلاج الطبيعى فى المستشفيات الحكومية، والخطوات التى يتم تنفيذها ضمن بروتوكولات تعاون مشتركة بين النقابة وكليات العلاج الطبيعى ومديرية الصحة، لتوفير فرص تدريبية لممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى والعاملين بالمستشفيات الحكومية، فضلا عن التنسيق مع النقابة لتكثيف الجهود الخاصة بمواجهة الدخلاء على المهنة والكيانات والمراكز التى تقدم خدمات العلاج الطبيعى بالمخالفة وبدون سند قانونى، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين

من جانبه، أكد محافظ بنى سويف، أهمية الدور الذى يقوم به المجتمع المدنى بشكل عام فى تدعيم جهود المحافظة فى كافة المجالات والقطاعات، لاسيما وأن نقابة العلاج الطبعى تعد ركيزة هامة فى منظومة الصحة، من خلال الخدمات التى تقدمها فى مجال الرعاية الطبية النوعية التى تتكامل مع باقى الخدمات العلاجية الأخرى بما يسهم فى تحقيق أفضل الخدمات الصحية والطبية للمواطنين من أبناء المحافظة.