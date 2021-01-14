محافظ بنى سويف ونائبه يبحثان خطوات تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة

بنى سويف هانى فتحى

بحث الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، الخطوات العملية الأولى فى سبيل تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" فى مجال التنمية الزراعية والتى تعتبر من أهم محاور الإستراتيجية التنموية المحلية للمحافظة التى تم إطلاقها منذ أسابيع قليلة.

ولاقت قبولا وتوجيهات بتعميمها من قبل رئاسة مجلس الوزراء، حيث تعتمد الإستراتيجية على تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد والميزات النسبية فى إطار ومحددات التنمية المستدامة،خاصة فى ظل اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بالتنمية المستدامة والعمل على تعظيم سلاسل القيمة المضافة والاستفادة من المزايا التنافسية فى بعض المجالات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثانى الذى تم عقده اليوم "On line" والذى جمع المحافظ ونائبه الدكتور عاصم سلامة بعدد من أعضاء المنظمة، حيث تم استعراض عدد من الخطوات العملية المشتركة التى تم التوصل إليها عن طريق التواصل المستمر بين الطرفين، والخاصة فى مجال الاستفادة من المنظمة فى المشروع الذى تتبناه المحافظة لإقامة مدينة صناعية للتصنيع الزراعى فى مجال النباتات الطبية والعطرية، التى تمتلك فيه المحافظة ميزة تنافسية عالية بجانب إقامة منطقة لوجستية وميناء جاف، حيث قد وجه رئيس الوزراء مؤخرا بسرعة استصدار القرار الخاص بتخصيص مساحة الأرض المقرر إقامة المنطقة الاستثمارية المتكاملة للنباتات الطبية والعطرية عليها.

وطالب المحافظ بخط زمنى لتنفيذ الدراسات الشاملة التى تتطلب دعم المنظمة للوصول إلى آليات واضحة ومقترحات محددة ومدروسة بشأن المشروع للبدء فى الخطوات التالية التى تستهدف التمويل من الجهات المانحة للبدء فى مشروع متكامل يحقق بشكل واضح مفهوم وأهداف التنمية المستدامة،مشيرا إلى أن كل الدراسات التى تحتوى على المعلومات والبيانات الخاصة بالمحافظة والمقومات والميزات المطلوبة جاهزة بشكل متكامل ودقيق ويمكن الاعتماد عليها بشكل فورى.

وأشار محافظ بنى سويف إلى أن المشروع وغيره من المشروعات التى تستهدف التنمية الزراعية من خلال تحقيق أفضل استثمار للمقومات المتاحة فى المجال،وتعظيم سلاسل القيمة المضافة، قد تم إسناد الإشراف عليها لنائب المحافظ لاسيما وأن تخصصه الأصيل فى مجال التنمية الزراعية ، مؤكدا على أن محور التنمية الزراعية الصناعية من أهم محاور وأهداف الخطة التنموية للمحافظة والتى تتسق وتأتى فى إطار توجهات الدولة الحالية وفقا لرؤية مصر 2030.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو(UNIDO) هى وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، ومقرها فى فيينا بالنمسا والهدف الرئيسى للمنظمة هو تعزيز وتسريع التنمية الصناعية فى الدول النامية، وتعتقد اليونيدو أن الصناعة التنافسية المستدامة بيئيا لها دور حاسم فى تسريع وتيرة النمو الاقتصادى والحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية للألفية.