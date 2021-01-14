محافظ المنيا يُسلم 107 عقداً جديداً لتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، التي وقعتها المحافظة حتى الآن، بلغ 1292 عقداً، بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية، منها 720 عقد زراعة، بمساحة 207641.6 فدان، و572 عقد مباني، بمساحة 122711.21 متر مربع.
جاء ذلك خلال، تسليم المحافظ لـ 107 عقدا جديدا لعدد من المزارعين، ورجال الأعمال والشركات، والمستثمرين، منها 51 عقد تقنين لأراضي زراعية على مساحة 1353 فدان، و56 عقد تقنين مباني على مساحة 8901 متر مربع، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ واللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة.
أكد المحافظ، أنه هناك توجيهات من تقنين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقا للقانون، مشيراً أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.
ووجه المحافظ، إدارة الأملاك باستمرار جهودها لإنجاز كافة أعمال اللجان الخاصة بالمعاينات، موضحاً أن العمل خلال الفترة الماضية تم من خلال خطة متكاملة ومحكمة بالتنسيق مع لجنة استرداد أرضي الدولة، ويشارك فيها عدد من الجهات المعنية، مناشدا من لم يتقدموا للتقنيين بالعمل على استكمال الإجراءات وتقنين أوضاعهم.
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