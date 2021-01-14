محافظ المنيا يُسلم 107 عقداً جديداً لتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة

المنيا – حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، التي وقعتها المحافظة حتى الآن، بلغ 1292 عقداً، بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية، منها 720 عقد زراعة، بمساحة 207641.6 فدان، و572 عقد مباني، بمساحة 122711.21 متر مربع.

جاء ذلك خلال، تسليم المحافظ لـ 107 عقدا جديدا لعدد من المزارعين، ورجال الأعمال والشركات، والمستثمرين، منها 51 عقد تقنين لأراضي زراعية على مساحة 1353 فدان، و56 عقد تقنين مباني على مساحة 8901 متر مربع، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ واللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة.

أكد المحافظ، أنه هناك توجيهات من تقنين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقا للقانون، مشيراً أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.

ووجه المحافظ، إدارة الأملاك باستمرار جهودها لإنجاز كافة أعمال اللجان الخاصة بالمعاينات، موضحاً أن العمل خلال الفترة الماضية تم من خلال خطة متكاملة ومحكمة بالتنسيق مع لجنة استرداد أرضي الدولة، ويشارك فيها عدد من الجهات المعنية، مناشدا من لم يتقدموا للتقنيين بالعمل على استكمال الإجراءات وتقنين أوضاعهم.