محافظ المنيا يكشف تفاصيل تطوير قرية أبيوها بأبو قرقاص ضمن مبادرة حياة كريمة

المنيا – حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد اليوم عدد من المواقع المستهدف تطويرها بقرية أبيوها بمركز أبو قرقاص، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" لاستهداف 1500 قرية على مستوى الجمهورية.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور محمد حلمى رئيس مركز أبو قرقاص، حيث شملت جولة المحافظ تفقد قطعة أرض فضاء أملاك دولة، سيتم تخصيصها لإنشاء ملعب خماسي، كما تفقد المحافظ الوحدة الصحية والمدرسة الثانوية بالقرية، حيث سيجرى تطويرهما وتوسعة المدرسة ضمن الأعمال المخطط تنفيذها بالقرية.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين، حيث أدار المحافظ نقاشا وحوارا مفتوحا معهم واستمع لمقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التى سيجرى تنفيذها ضمن خطة المحافظة للمشاركة المجتمعية فى تحديد الموقف العام لخطط التنمية المتكاملة للقرية، مؤكدا تذليل كافة العقبات لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة، والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات لوضع خطة شاملة للتطوير مع التركيز على الخدمات التى تستهدف أكبر عدد من المواطنين.

وقال المحافظ، إن توجيها بالعمل على تطوير 1500 قرية جديدة على مستوى الجمهورية، والتى تستهدف تطوير 50 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية، موضحا أن نصيب محافظة المنيا منها 5 مراكز وهم (أبوقرقاص – ملوى - العدوة – مغاغة – ديرمواس)، وذلك فى إطار التنمية المستدامة التى تستهدف الريف المصرى لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، مؤكدا أن بداية التنفيذ ستكون من خلال تطوير 47 قرية بمركز ابوقرقاص.

وأضاف المحافظ، أن أعمال التطوير، ستشمل العديد من المحاور والتى تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة فى العديد من المجالات والتى تشمل (التعليم والكهرباء والصرف الصحى ومياه الشرب والغاز الطبيعى والشباب والرياضة والطرق) بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الأسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الرى من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.

كما تابع محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، سير العمل بمصنع سكر أبو قرقاص، بحضور المهندس علاء السوهاجى رئيس قطاعات مصنع سكر أبو قرقاص، المهندس عمر درويش وكيل وزارة الرى والمهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة ودكتور محمد حلمى رئيس مدينة ابوقرقاص.

تفقد المحافظ عددا من أقسام المصنع، شملت قسم التفريغ الميكانيكى والعصارات، وتابع المحافظ خلال جولته المراحل النهائية لانتاج السكر وكذلك مرحلتى التعبئة والتوزيع.

وخلال جولته وجه المحافظ وكيل وزارة الرى بحل مشكلة قلة المياه بالمصنع بسبب السدة الشتوية والعمل على رفع منسوب ترعة الإبراهيمية بالقدر الكافى للتشغيل، حفاظا على الطاقة الإنتاجية للمصنع الذى يعد أحد أهم قلاع إنتاج السكر فى مصر.

أكد المحافظ ضرورة التنسيق بين مديريتى التموين والزراعة لتنظيم عدد من القوافل والندوات لتوعية المزارعين بأحدث الأساليب لزراعة المحاصيل السكرية واطلاعهم على الطرق الحديثة للرى وتدريبهم على تطبيق أسلوب المكافحة المتكاملة المقاومة للآفات مما يساهم فى زيادة إنتاجية محصول قصب السكر.

من جانبه، قال رئيس قطاعات مصنع سكر أبو قرقاص، إن المصنع يعمل بطاقة إنتاجية 110 ألف طن خلال موسمى عصير القصب والبنجر منها 40 ألف طن سكر خلال موسم عصير القصب و70 ألف طن خلال موسم عصير البنجر، ويستقبل المصنع 400 ألف طن قصب خلال موسمه وحوالى 650 ألف بنجر

وأضاف أنه يضم المصنع صناعات تحويلية، حيث يتم إنتاج الكحول الاثيلى الأبيض من المولاس بطاقة 120 ألف لتر يوميا.



تفقد مصنع السكر