محافظ الفيوم يجتمع بوكيل الصحة الجديد ومديري الإدارات لمناقشة مطالب القطاع

الفيوم رباب الجالي

زار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مديرية الصحة والسكان، لمناقشة مطالب واحتياجات القطاع الصحي من المستلزمات الطبية، ومتابعة أخر إجراءات أعمال التطوير والتأهيل بكافة المستشفيات، وبحث آليات تذليل العقبات لتدخل المستشفيات بكامل طاقتها الخدمة، جاء ذلك بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة ومديري مختلف الإدارات بالمديرية وعدد من العاملين.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن زيارة المحافظ لمديرية الصحة تابتي في إطار استئناف زيارات المحافظ لمختلف المديريات الخدمية بالمحافظة للوقوف على المطالب والاحتياجات بها، والوقوف على سير العمل والأداء ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفاً أن المحافظ خلال زيارته لمديرية الصحة قدم الشكر للأطقم الطبية وكافة العاملين بالقطاع الصحي، مثمناً دورهم الإيجابي فى الوقوف صفاً واحداً للتصدى لجائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، مطالباً ببذل المزيد من الجهد للتصدى للموجة الثانية لجائحة كورونا.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المحافظ أكد على تحمل المسئولية للخروج من تلك الفترة الحرجة لانتشار فيروس كورونا، مشدداً على العمل بكل جدية ومواصلة التنسيق بين مديرية الصحة وكافة الأجهزة التنفيذية لإدارة الأزمة بشكل اكثر إيجابية، والاستفادة من آليات المواجهة الناجحة خلال الفترة الماضية، موجهاً برفع الوعي المجتمعي بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما وجه محافظ الفيوم وكيل وزارة الصحة باستمرار المرور على المستشفيات للوقوف على سير العمل والأداء، إضافة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واستخدام وسائل الحماية الشخصية من ارتداء الكمامات ومتابعة التعقيم والتطهير، فضلاً عن مراجعة الأعمال بكافة المستشفيات التى يتم تطويرها وخاصة مستشفى الحميات، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال النهائية لتطوير المستشفى من تشغيل للمصعد" الأسانسير" وتعديل شبكات الأكسجين من خلال اللجان الفنية المختصة بهذا الشأن، لتكون جاهزة لفرشها ومدها بالمستلزمات والأدوات الطبية بداية الأسبوع القادم.

كما أكد المحافظ على مراجعة مخزون الأكسجين بكافة المستشفيات ـ سواء العاملة بتانك أو اسطوانات ـ مشدداً على الاستخدام الأمثل للأكسجين تبعاً لاحتياجات الحالات، إضافة لمراجعة المستلزمات الطبية ووسائل الحماية الشخصية ومعرفة وسائل صرفها بشكل أسبوعي، مع التأكيد على الترشيد في الاستهلاك حفاظاً على المال العام، كما وجه بسرعة حصر احتياجات المستشفيات العاملة بتلقى مصابي كورونا من المستلزمات الطبية.

وعرض وكيل وزارة الصحة مطلب بشأن ضعف التيار الكهربي بمستشفى الصدر، وتواصل المحافظ مع رئيس قطاع كهرباء الفيوم لسرعة قياس الأحمال بنطاق المستشفى، لإعداد بيان توضيحي لها، لتوفير التيار اللازم للمستشفى، كما أكد المحافظ على إعادة توزيع القوى البشرية التشغيلية من أطباء وأطقم تمريض لتغطى كافة المستشفيات لتخفيف الأعباء عن مستشفى الحميات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأنه بالتنسيق مع عدد من مديري الإدارات بالمديرية، تم عمل مسح ودراسة لاحتياجات مركزي إطسا ويوسف الصديق تبعاً للكثافات السكانية، كونهما من المراكز المستفيدة من المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهوري، وذلك من خلال إدخال بعض أعمال التطوير والتأهيل غير المدرجة بالخطة الاستثمارية لعدد من الوحدات الصحية بتحويلها لمراكز طبية حضرية، كما وجه محافظ الفيوم بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للمشاركة في رفع كفاءة عدد من وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات.

وفى السياق ذاته، استعرض مدير إدارة الكلى، الأعمال الجاري تنفيذها بمختلف وحدات الغسيل الكلوى سواء بالمستشفى العام أو الحميات أو إطسا المركزى أو سنورس وطامية، لافتاً إلى أنه تم حصر الاحتياجات، في جميع وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات، والتنسيق مع مسئولي صندوق تحيا مصر لتوفير عدد آخر من ماكينات الغسيل الكلوى، ووجه المحافظ بمراجعة مركز غسيل الكلى بمستشفى طامية المركزي، والعمل على دعم وحدة الغسيل الموجودة بمستشفى الحميات.

مديرو الإدارات خلال اجتماع محافظ الفيوم

محافظ الفيوم خلال اجتماعه بوكيل الصحة