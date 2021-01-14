اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 يناير 2021 12:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يفتتح مدرسة الغياتى بطنطا بتكلفة 3 ملايين و488 ألف جنيه

الخميس، 14 يناير 2021 11:00 ص
محافظ الغربية يفتتح مدرسة الغياتى بطنطا بتكلفة 3 ملايين و488 ألف جنيه محافظ الغربية يفتتح مدرسة بطنطا
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مدرسة الشيخ السيد الغياتي الابتدائية بقرية صناديد بمركز طنطا والمقامة على مساحة 565 م2 بإجمالي تكلفة 3 ملايين و488 ألف جنيه، وتتكون المدرسة من 4 أدوار تحتوي على 6 فصول، غرفة مصادر، غرفة مجالات، عدد مكتبة، حجرة حاسب آلي، عدد غرفة إدارة، غرفة مدرسين.

وأكد محافظ الغربية أن المدارس التي قام بافتتاحها هذا الأسبوع ستساهم بشكل كبير في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول ورفع درجة الاستيعاب لدى الطلاب، وأن تلك المدارس تم تجهيزها بأحدث الفصول الدراسية والمعامل وحجرات الأنشطة والمزودة بأحدث الوسائل العلمية.

رافق المحافظ خلال الجولة المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ومصطفى هاشم مدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية.

 


محافظ الغربية

محافظة الغربية

طنطا

محافظ الغربية يفتتح مدرسه بطنطا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة