محافظ الشرقية يستقبل وزيرة الثقافة للمشاركة فى فعاليات تخريج شباب مشروع "ابدأ حلمك"

الشرقية إيمان مهنى

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمكتبه اليوم بالديوان العام، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوى السكرتير العام والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتأتي زيارة الوزيرة لمحافظة الشرقية للمشاركة في فاعليات تخريج شباب مشروع "ابدأ حلمك" لإعداد الممثل الشامل وذلك بقصر ثقافة الزقازيق .

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أنه تنفيذاً للتوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية قامت وزارة الثقافة بتنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الفكرية والفنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الإنسان وإعادة تشكيل الوعي وتطوير المجتمع إلى جانب ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة .

بينما أكد محافظ الشرقية أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة الثقافة في نشر التنوير والارتقاء بالوعي والفكر وبناء الهوية وتنمية القيم الوطنية من خلال ما تقوم به من أنشطة وتدشين الكيانات الثقافية في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى الاهتمام بأعمال التطوير ورفع كفاءة قصور الثقافة والتي تمثل حجر الزاوية في نشر الثقافة وممارسة الفنون .

وأهدى محافظ الشرقية شعار المحافظة للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لدورها البارز في الارتقاء بالحركة الفنية والثقافية ورفع مستوي الذوق العام.

كما حرصت وزيرة الثقافة علي تقديم درعا تذكاريا لمحافظ الشرقية، تقديراً لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة.



جانب من اللقاء