اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 يناير 2021 07:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الشرقية يستقبل وزيرة الثقافة للمشاركة فى فعاليات تخريج شباب مشروع "ابدأ حلمك"

الخميس، 14 يناير 2021 06:20 م
محافظ الشرقية يستقبل وزيرة الثقافة للمشاركة فى فعاليات تخريج شباب مشروع "ابدأ حلمك"
الشرقية إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمكتبه اليوم بالديوان العام، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوى السكرتير العام والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتأتي زيارة الوزيرة لمحافظة الشرقية للمشاركة في فاعليات تخريج شباب مشروع "ابدأ حلمك" لإعداد الممثل الشامل وذلك بقصر ثقافة الزقازيق .

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أنه تنفيذاً للتوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية قامت وزارة الثقافة بتنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الفكرية والفنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الإنسان وإعادة تشكيل الوعي وتطوير المجتمع  إلى جانب ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة .

بينما أكد محافظ الشرقية أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة الثقافة في نشر التنوير والارتقاء بالوعي والفكر وبناء الهوية وتنمية القيم الوطنية من خلال ما تقوم به من أنشطة وتدشين الكيانات الثقافية في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى الاهتمام بأعمال التطوير ورفع كفاءة قصور الثقافة والتي تمثل حجر الزاوية في نشر الثقافة وممارسة الفنون  .

وأهدى محافظ الشرقية شعار المحافظة للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لدورها البارز في الارتقاء بالحركة الفنية والثقافية ورفع مستوي الذوق العام.

كما حرصت وزيرة الثقافة علي تقديم درعا تذكاريا لمحافظ الشرقية، تقديراً لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

محافظ الشرقية يهدى شعار المحافظة لإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة
محافظ الشرقية يهدى شعار المحافظة لإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

 


ابدأ حلمك

محافظ الشرقية

وزيرة الثقافة

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرة الثقافة تتابع أعمال تطوير متحف محمود خليل.. تمهيداً لافتتاحه "فيديو وصور"

الأربعاء، 13 يناير 2021 05:10 م

حكاية افتتاح أكبر مسرح ثقافى بمدن القناة.. وزيرة الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان أولى مراحل مسرح قصر الثقافة بـ52 مليون جنيه.. إيناس عبد الدايم: عروس القنال تشارك بالمرحلة الثالثة من مشروع ابدأ حلمك.. صور

الإثنين، 11 يناير 2021 10:00 م

وزيرة الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان المرحلة الأولى من تطوير قصر الثقافة

الإثنين، 11 يناير 2021 04:39 م

وزيرة الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يبحثان تكثيف الأنشطة الإبداعية بالمحافظة..صور

الإثنين، 11 يناير 2021 04:01 م

وزيرة الثقافة: الإسماعيلية تشارك بالمرحلة الثالثة من مشروع ابدأ حلمك.. صور

الإثنين، 11 يناير 2021 03:14 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة