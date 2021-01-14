اليوم السابع
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خالد صلاح
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محافظ الإسكندرية يطمئن على توافر احتياجات الأطقم الطبية بمستشفى الحميات

الخميس، 14 يناير 2021 06:55 م
محافظ الإسكندرية يطمئن على توافر احتياجات الأطقم الطبية بمستشفى الحميات محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس اليوم سير العمل داخل مستشفى الحميات للوقوف على كفاءة سير العمل، ومتابعة احتياجات الطاقم الطبي بها، والتأكد من توفر كافة الاحتياجات لديهم وعدم وجود أي نقص في المستلزمات الطبية من مواد التعقيم والتطهيم والأدوية، وانتظام حضور طاقم الأطباء والتمريض والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمصابين، خاصة أن مستشفى الحميات من مستشفيات العزل الهامة التي تخدم قطاع عريض من أهالي الإسكندرية وتقدم خدمة طبية متميزة للمصابين بفيروس كورونا. 
 
وأكد المحافظ فى بيان صادر اليوم، أنه خلال فترة إصابته بفيروس كورونا اقترب كثيرا من الأطقم الطبية وتلمس كم الضغوط التي عانوا ومازالوا يعانون منها منذ بداية الموجة الأولى والثانية لفيروس كورونا، وقدم الشكر للدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان على ما تقدمه من دعم لكافة مستشفيات العزل بالإسكندرية ومتابعتها المستمرة لتوفير كافة الاحتياجات الطبية، موضحا أن البروتوكول العلاجي الذي تقدمه وزارة الصحة لمصابي فيروس كورونا في المستشفيات الحكومية هو أفضل بروتوكول علاجي متبع وحقق كفاءة علاجية عالية بين المرضى. 
 
وفي السياق ذاته؛ شكر المحافظ كلا من الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتورة أمل البرنس مدير مستشفى الحميات على تواصلهم الفعال ومجهوداتهم لتقديم خدمة طبية متميزة داخل المستشفيات الحكومية لأهالي الإسكندرية، وكذا جميع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل بالإسكندرية، قائلا:"أشكركم باسم المحافظة وشعب الإسكندرية ومكتبي مفتوح لتلبية أي احتياجات لكم ولأسركم في أي وقت".
 
من جانبها ثمنت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ كافة الجهود المخلصة التي يبذلها الاطباء وهيئة التمريض والعاملين بمستشفيات العزل بالمحافظة.
 
وفي السياق ذاته؛ تفقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظة الإسكندرية سير العمل داخل مستشفى الحميات، وتابعت احتياجات الأطقم الطبية بها، حيث استفسرت عازر من مديرة المستشفى عن توفر احتياجات الأطقم الطبية والتمريض من مستلزمات طبية، مؤكدة حرص المحافظة بجميع قياداتها على أتم الاستعداد لتقديم الدعم لكافة مستشفيات العزل لمواجهة الموجه الثانية من فيروس كورونا.
 

 


الاسكندرية

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كورونا

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