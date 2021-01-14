محافظ الإسكندرية يطمئن على توافر احتياجات الأطقم الطبية بمستشفى الحميات

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس اليوم سير العمل داخل مستشفى الحميات للوقوف على كفاءة سير العمل، ومتابعة احتياجات الطاقم الطبي بها، والتأكد من توفر كافة الاحتياجات لديهم وعدم وجود أي نقص في المستلزمات الطبية من مواد التعقيم والتطهيم والأدوية، وانتظام حضور طاقم الأطباء والتمريض والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمصابين، خاصة أن مستشفى الحميات من مستشفيات العزل الهامة التي تخدم قطاع عريض من أهالي الإسكندرية وتقدم خدمة طبية متميزة للمصابين بفيروس كورونا.
وأكد المحافظ فى بيان صادر اليوم، أنه خلال فترة إصابته بفيروس كورونا اقترب كثيرا من الأطقم الطبية وتلمس كم الضغوط التي عانوا ومازالوا يعانون منها منذ بداية الموجة الأولى والثانية لفيروس كورونا، وقدم الشكر للدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان على ما تقدمه من دعم لكافة مستشفيات العزل بالإسكندرية ومتابعتها المستمرة لتوفير كافة الاحتياجات الطبية، موضحا أن البروتوكول العلاجي الذي تقدمه وزارة الصحة لمصابي فيروس كورونا في المستشفيات الحكومية هو أفضل بروتوكول علاجي متبع وحقق كفاءة علاجية عالية بين المرضى.
وفي السياق ذاته؛ شكر المحافظ كلا من الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتورة أمل البرنس مدير مستشفى الحميات على تواصلهم الفعال ومجهوداتهم لتقديم خدمة طبية متميزة داخل المستشفيات الحكومية لأهالي الإسكندرية، وكذا جميع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل بالإسكندرية، قائلا:"أشكركم باسم المحافظة وشعب الإسكندرية ومكتبي مفتوح لتلبية أي احتياجات لكم ولأسركم في أي وقت".
من جانبها ثمنت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ كافة الجهود المخلصة التي يبذلها الاطباء وهيئة التمريض والعاملين بمستشفيات العزل بالمحافظة.
وفي السياق ذاته؛ تفقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظة الإسكندرية سير العمل داخل مستشفى الحميات، وتابعت احتياجات الأطقم الطبية بها، حيث استفسرت عازر من مديرة المستشفى عن توفر احتياجات الأطقم الطبية والتمريض من مستلزمات طبية، مؤكدة حرص المحافظة بجميع قياداتها على أتم الاستعداد لتقديم الدعم لكافة مستشفيات العزل لمواجهة الموجه الثانية من فيروس كورونا.
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