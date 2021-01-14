اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع التقلبات الجوية

الخميس، 14 يناير 2021 02:22 ص
محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع التقلبات الجوية محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، فى بيان له، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزة المحافظة التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة، واحتمالات سقوط أمطار خلال الساعات الأولى من اليوم الخميس على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة أحيانا، متوسطة، خفيفة. وتوقعات باستمرار سقوط الأمطار بكثافات متوسطة إلي خفيفة مصاحبة لنشاط رياح، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021. 
 
وشدد المحافظ على شركة الصرف الصحي ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة، والتأكد من تحقيق الانسياب المروري بكافة شوارع الإسكندرية، وناشدت محافظة الإسكندرية ‏المواطنين توخى الحذر ‏واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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