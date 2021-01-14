اليوم السابع
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الخميس، 14 يناير 2021 12:06 م
خالد صلاح
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محافظة سوهاج ترفع استعداداتها القصوى تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية

الخميس، 14 يناير 2021 10:43 ص
محافظة سوهاج ترفع استعداداتها القصوى تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدء من اليوم الخميس 14 يناير، وحتى الاثنين القادم 18 يناير الجاري، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وكلف المحافظ وفق ما جاء في بيانه، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، وتشكيل فرق عمل للتدخل السريع تحسبا لتداعيات سوء الأحوال الجوية .

 

 


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