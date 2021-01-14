اليوم السابع
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محافظة أسوان تحتفل بالعيد القومى وافتتاح السد العالى.. فيديو وصور

الخميس، 14 يناير 2021 10:58 ص
محافظة أسوان تحتفل بالعيد القومى وافتتاح السد العالى.. فيديو وصور محافظة أسوان تحتفل بالعيد القومى
أسوان – عبد الله صلاح

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أوقد محافظة أسوان اللواء أشرف عطية صباح اليوم، الخميس، " شعلة السد"  أمام رمز الصداقة المصرية السوفيتية إيذانا بانطلاق احتفالات المحافظة، بعيدها القومى، والذى يتواكب مع ذكرى افتتاح السد العالى، وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

حضر إيقاد الشعلة، اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، والمهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالى وخزان أسوان.

يشار إلى أن محافظة أسوان تحتفل بعيدها القومى بالتزامن مع ذكرى افتتاح السد العالى 15 يناير 1971 ، وقدمت محافظة أسوان احتفالها بالعيد القومى يوماً واحداً وذلك نظراً لقيام محافظ أسوان ووزير السياحة والآثار بافتتاح معبد إيزيس، وكذلك حضور خطبة الجمعة لوزير الأوقاف.

والسد العالى أو سد أسوان، هو أحد أعظم مشروعات السدود فى العالم خلال القرن العشرين، وأنشئ فى عهد جمال عبد الناصر بمساعدة الاتحاد السوفيتى آنذاك، بعد رفض البنك الدولى تمويل بناء السد، للمساهمة فى التحكم على تدفق المياه والتخفيف من آثار فيضان النيل والاستفادة الزراعية والاقتصادية والعمرانية والصناعية منه.

وبدأ بناء السد فى عام 1960 وقد قدرت التكلفة الإجمالية بمليار دولار شطب ثلثها من قبل الاتحاد السوفييتى، عمل فى بناء السد 400 خبير سوفييتى وأكمل بناؤه فى 1968، وثبّت آخر 12 مولد كهربائى فى 1970 وافتتح السد رسمياً فى عام 1971، بحضور الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

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لحظة إيقاد شعلة السد العالى

 
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محافظ أسوان وقيادات الجيش والشرطة 
 
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جانب من الاحتفال
 
 

عيد اسوان القومى

السد العالى

رمز الصداقة

محافظ اسوان

اسوان

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